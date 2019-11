Bewoner na dodelijke steekpartij: 'Deze flat is verdoemd'

Bewoner John Henstmengel staat aangeslagen verslaggever Jacco van Giessen te woord, een paar uur na de dodelijke steekpartij in serviceflat De Kulk in Rotterdam-Hoogvliet.

"Het is op zich wel een aardige jongen, als ie z'n medicijnen maar blijft slikken. Dan is er niks aan de hand", vervolgt de bewoner.

"Vorig jaar heeft hij ook al een man met een mes in zijn been gestoken. Daarvoor is hij opgenomen geweest in Delta. Na een paar weken medicijnen slikken mocht hij hier weer terug komen."



In de flat wonen hoogbejaarde ouderen naast mensen die psychisch behoorlijk in de war zijn. Henstmengel vindt dat eigenlijk niet kunnen. Hij hoopt dat de gemeente en woningcorporatie Woonbron nu eindelijk eens gaan luisteren naar de zorgen van bewoners over de al jaren voortdurende gespannen situatie in de flat.

"Deze flat is in mijn ogen eigenlijk verdoemd omdat de gemeente en Woonbron gewoon iedereen laat wonen hier. Kijk, iedereen heeft wel een tweede kans nodig, daar ben ik van overtuigd. Alleen moeten ze iets meer selectief te werk gaan met wie er in zo'n woning kan komen wonen. Er wonen mensen van 93 en 98 jaar hier. Die ga je toch niet opzadelen met -sorry dat ik het zeg - geteisem en schorem wat overal maling aan heb."



Leefbaar Rotterdam stelde onlangs nog raadsvragen over de problemen in de Hoogvlietse flat. Zorgmedewerkers zouden niet meer langs deuren van overlastgevers durven.

Henstmengel zucht tot slot: "Ik hou mijn hart vast wat er volgende week weer gaat gebeuren hier."