Bruins wil cao-gesprekken in zorg vlottrekken

Dinsdag komen de bonden, woensdag zijn vertegenwoordigers van de ziekenhuizen aan de beurt.

De gesprekken liggen sinds afgelopen zomer stil. De vakbonden vragen een structurele loonsverhoging van 5 procent voor 2019 en een extra toeslag op loon wanneer medewerkers last-minute worden opgeroepen om te werken. De werkgevers, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), kwamen met het voorstel om de lonen voor alle medewerkers met 4 procent in 2020 en 4 procent in 2021 te laten stijgen.

Bruins wil kijken wat er gedaan kan worden "om het proces toch wat verder te helpen", zegt een woordvoerder van het ministerie. Die benadrukt tegelijkertijd dat Bruins geen extra geld op tafel legt. "Ze zullen het moeten doen met het geld dat er is."

Voor woensdag staat een grote staking gepland. In onze regio worden zondagsdiensten gedaan in vestigingen van het Albert Schweitzer, het Ikazia en het Franciscus Gasthuis en Vlietland.