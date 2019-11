Havenmedewerker plaatst camera's voor natuurfilm

Dichtbegroeid struikgewas langs de kant van de weg op de Maasvlakte: een perfecte plek om je als dier te verstoppen. En voor Marcel de Visser is het een lastige kruip-door-sluip-doorplek, waarbij takken in het gezicht slaan en zijn jas aan stekels blijft hangen.

Toch zoekt hij lastige plekken op en plaatst hij zijn onderzoekscamera's met veel plezier. Want de foto's die hij ermee maakt, worden gebruikt voor een natuurfilm a la de Nieuwe Wildernis over de Oostvaardersplassen. Wild Port of Europe gaat de film heten, en hij is van dezelfde makers.

De film wordt momenteel gedraaid in de Rotterdamse haven en die van Moerdijk. En mede dankzij het veldwerk van Marcel de Visser hebben de makers al menig dier filmisch vastgelegd.

"De camera legt beweging vast en brengt zo in kaart waar de dieren precies zitten", zegt filmmaker Willem Beertens van Veldwerk. "De haven is zo groot en veel dieren zijn nachtdieren, die kunnen we nooit allemaal zelf in de gaten houden."

Marcel plaatst de camera's in zijn vrije tijd. Normaal gesproken werkt hij bij Vopak. Collega's van andere bedrijven spreken hem regelmatig aan en willen vaak maar één ding weten: hoe is het met de vossenstand?

"Ik ben sinds juni bezig met die cameravallen en heb inderdaad al een jonge vos, egels en een bunzing gespot. Er schijnen hier ook uilen te zitten", vertelt hij met enige trots aan een medewerker van de Gate Terminal in de Nijlhaven.

De vis en de bunzing krijgen zeker een rol in de nieuwe film, net als de zeehonden die zich op een eilandje ophouden. De première van de natuurfilm is tijdens de Wereldhavendagen in 2021.