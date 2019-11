Het weer van vandaag: Bewolking en een enkele bui

Vandaag is er veel bewolking met soms wat zon en valt er een enkele bui. In de loop van de middag blijft het droog. Het wordt 8 graden en er staat een matige en aan zee eerst vrij krachtige westenwind.

Vanavond klaart het op, waarna de nacht helder en koud verloopt met lichte vorst en kans op mist. De temperatuur daalt naar rond -1 graad.

Morgen begint de dag grijs met eerst kans op mist en lage bewolking. Daarna laat de zon zich af en toe zien en het blijft droog. In de middag wordt het 5 of 6 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind.

Vooruitzichten

De komende dagen is er af en toe zon en blijft het voorlopig droog. Eerst is het een graad of 6, daarna loopt de temperatuur op naar 10 graden op zondag. Alleen in de nacht naar donderdag kan het aan de grond nog licht vriezen.