Bedrijfsleven lijdt ruim een miljard euro schade door files op snelwegen

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2018 1,4 miljard euro schade geleden, doordat vrachtauto's door files stilstonden of omreden. Dat blijkt uit cijfers van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ondernemersvereniging evofenedex.

Door files op de A15 tussen knooppunt Ridderkerk en Gorinchem liep de schade op alleen dit traject al op tot 17,9 miljoen euro. Op de A27 tussen knooppunt Everdingen en Gorinchem was dat 16,8 miljoen euro.

Deze twee trajecten staan daarmee op plek 2 en 3 in de top 20 met de meest kostbare files voor het vrachtverkeer. Ook andere trajecten in de regio, op de A20, A4 en A16, staan in deze top.

De meeste schade werd vorig jaar geleden op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt Prins Clausplein. De schade bedroeg ruim 26 miljoen euro.

'Alarmbellen rinkelen'

Volgens TLN en evofenedex is de totale schade van 1,4 miljard euro de grootste ooit gemeten. "Deze cijfers doen bij mij de alarmbellen rinkelen en ik neem aan ook bij het kabinet", zegt TLN-voorzitter Elisabeth Post.

De organisaties vragen het kabinet daarom om snel de grootste knelpunten op de Nederlandse wegen aan te pakken. Ook de verbinding van de Rotterdamse haven met het achterland, via de A15, moet beter. De onderzoekers pleiten ook voor een verbetering van het openbaar vervoer, zodat minder mensen in de auto stappen.