Een automobilist is dinsdagochtend onwel geworden achter het stuur en tegen de gevel van een woning aangereden. Dat gebeurde op de Sikkelwei in Barendrecht.

Het slachtoffer zat alleen in de auto. Het is niet bekend of het om een man of een vrouw gaat. De bestuurder is uit de auto gehaald en wordt momenteel gereanimeerd. Een traumahelikopter is opgeroepen.

In het huis is geen sprake van instortingsgevaar, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.