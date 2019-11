Het schiet al aardig op met Depot Boijmans

"Dit project is uniek. We hebben nog nooit met zulk glas gewerkt en het loopt eigenlijk heel voorspoedig", vertelt Bruggers.

Het project is volgens Bruggers om verschillende redenen bijzonder. "Wat uniek is, is de kleur. Elke ruit en elke rij, alles heeft een aparte vorm. Ze zijn 3D gevormd in China en dat is heel uniek."

Een uniek project

De architectuur van het Depot is uniek in zijn soort, maar het is ook een wereldprimeur dat Depot Boijmans Van Beuningen voor het grote publiek toegankelijk zal zijn.

"Als je een museum bezoekt, zie je vaak maar acht procent van de totale collectie. Met het Depot gaan wij breken met die standaard. Wij maken onze gehele collectie, 151.000 stukken, toegankelijk voor het publiek", vertelt Minke van Hooff, hoofd-relatiebeheer Boijmans Van Beuningen.

Spiegel adopteren

Je kunt een onderdeel uitmaken van dit bijzondere project. Mensen kunnen voor duizend euro een spiegel adopteren. Tot nu toe is ongeveer de helft geadopteerd en dit levert bijzondere verhalen op. "Zo heb je een mevrouw die haar vader wil bedanken voor alles wat hij voor het gezin en de familie heeft gedaan, maar ook voor heel veel Rotterdammers tijdens de Tweede Wereldoorlog."

In de loop van 2021 zal Depot Boijmans Van Beuningen open zijn voor het publiek.