Duitse natuurclubs pleiten voor visverbod Haringvlietsluizen

Stel een beschermingszone in rondom de Haringvlietsluizen voor migrerende vissen. Dat vraagt de Duitse Visserijvereniging de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer. De Duitsers overhandigen dinsdagmiddag in Den Haag een petitie, waarin ze vragen om een verbod op de fuiken en netten van vissers in de buurt van de dam.