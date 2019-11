LIVEBLOG: Leon van M. 15 jaar de cel in voor Oostvoornse kofferbakmoord

Leon van M. uit Brielle moet vijftien jaar de cel in voor de moord op Caroline van Toledo in 2005. De zaak staat bekend als de Oostvoornse kofferbakmoord.

Van Toledo werd in de vroege ochtend van 3 september 2005 in haar huis in Oostvoorne overvallen, mishandeld en in de kofferbak van haar eigen auto gestopt. Volgens het OM heeft Van M. de auto in brand gestoken in het nabijgelegen recreatiegebied Kruininger Gors.

Tegen de verdachte is eerder twintig jaar cel geëist.



De zitting zou eigenlijk om 10:00 uur beginnen, maar Leon van M. zou zich naar verluidt hebben verslapen. Rond 10:20 uur kwam hij alsnog bij de rechtbank aan.

Rechtbankverslaggever Paul Verspeek is bij de rechtszaak aanwezig en twittert over de zaak: