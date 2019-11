Verpleegkundige Manu: 'zorg patiënten kan niet gewaarborgd worden'

Verpleegkundigen van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht

Manu van Veen is kraamverpleegkundige

In het hele land staken woensdag verpleegkundigen voor een lagere werklast en betere cao. Het Albert Schweitzer in Dordrecht is een van de ziekenhuizen waarvan het personeel in actie komt.

Medewerkers draaien bijvoorbeeld een zondagsdienst. Rijnmond volgt de dagen voorafgaand aan de staking een aantal verpleegkundigen van dit ziekenhuis.

Manu van der Veen is kraamverpleegkundige en zegt dat ze soms door de werkdruk niet de zorg kan waarborgen bij de patiënt. ''Je moet prioriteiten stellen. Je gaat dan naar de mensen die de meeste zorg nodig hebben. Dan moeten andere mensen die minder zorg nodig hebben langer wachten. Dat vind ik jammer omdat iedereen recht heeft op zorg.''

Meer handen aan het bed

De oplossing is volgens haar simpel. Meer handen aan het bed, oftewel meer personeel. ''De zorg is complexer geworden en de mensen zieker. Daarom hebben we meer personeel nodig om iedereen dezelfde zorg te bieden.''

Ze heeft het nog steeds naar haar zin op de afdeling, maar zegt ook dat het ook leuk moet blijven. Het komt voor dat ze op vrije dagen wordt gevraagd om extra te werken. ''We hebben mensen nodig in de zorg. Zorg ervoor dat ze niet weggaan door de werkdruk.''

Regio

Aan de landelijke actiedag doen naast de twee vestigingen van het Albert Schweitzer Ziekenhuis ook het Ikazia in Rotterdam, Franciscus Vlietland in Schiedam en Franciscus Gasthuis in Rotterdam mee. Academische ziekenhuizen zoals het Erasmus MC doen niet mee, omdat ze onder een andere cao vallen.