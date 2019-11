Rotterdammer krijgt anderhalf miljoen euro voor uitwisbaar schrift

In Zuid-Afrika is er een groot tekort aan schoolschriften, weet Van Tol. "Er gaan iedere dag 250 miljoen kinderen naar school zonder dat ze over pen en papier beschikken. Daardoor worden heel veel mensen analfabeet." Momenteel zijn er in totaal ongeveer een miljard ongeletterde mensen op aarde.

Van Tol bedacht daarom een aantal jaar geleden Correctbook. Het bijzondere aan dit schriftje is dat het telkens opnieuw te gebruiken is. Met de achterkant van de stift kun je de tekst of tekening namelijk wissen.

"Het schrijft als een schrift en wist als een whiteboard", zegt de ondernemer. Je kunt de inkt niet wissen met je vinger, maar deze is wel uitwasbaar met water. "Maar het is niet zo dat je je huiswerk kwijt bent als het regent."

Doneren

"We zijn nog steeds een sociale onderneming", zegt Van Tol. "Ik zag het probleem in Afrika. We ontwikkelden het product en begonnen het hier te verkopen. Met de opbrengst hier kunnen we schriften doneren aan Afrika." Naast de productie in Nederland heeft Van Tol een productielijn in Afrika opgezet.

Correctbook is zo populair geworden, dat ook grotere partijen geïnteresseerd raakten. Momenteel maken al dertigduizend kinderen gebruik van het product. Dankzij de Postcode Loterij komen daar nu vierhonderdduizend kinderen bij.

Komende zomer wordt het project verder uitgerold. Correctbook gaat naar Ethiopië, Ghana, Malawi, Kenia en Oeganda.