Meldingen van mogelijke kindermishandeling met 84 procent gestegen

Het aantal meldingen van vermoedens van kindermishandeling bij het meldpunt Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is het afgelopen jaar met 84 procent gestegen. In de eerste tien maanden van het jaar kreeg het meldpunt 3.753 meldingen van vermoedens van kindermishandeling binnen. Dat zijn gemiddeld zestien meldingen per dag.

"Kindermishandeling is een verdrietig probleem dat vaker voorkomt dan je denkt. Voor een kind kunnen de gevolgen groot zijn en een leven lang voortduren", zegt Debbie Maas, bestuurder van Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond, het meldpunt voor kindermishandeling in vijftien gemeenten in Rotterdam en omgeving.

Veilig Thuis heeft geen verklaring voor de stijging. Sinds 1 januari zijn er een nieuwe meldcode van kracht, die hulpverleners verplichten om vermoedens van kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis. "Maar het kan ook zijn dat particulieren ons beter weten te vinden", zegt een woordvoerder van Veilig Thuis. "Of misschien is er gewoon meer sprake van kindermishandeling. Dat valt gewoon niet te zeggen."

Vormen

Kindermishandeling kent vele vormen. Het gaat niet alleen om slaan, maar ook seksueel misbruik of verwaarlozing. Ook getuige zijn van geweld tussen ouders is een vorm van kindermishandeling.

Veilig Thuis is te bereiken voor advies als iemand een vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het aantal adviesgesprekken is dit jaar licht gestegen. Vorig jaar ging het om 2.498 gesprekken, tegenover 2.718 gesprekken in januari tot en met oktober van dit jaar.

Het meldpunt maakt de cijfers bekend tijdens de Week tegen Kindermishandeling. Eerder wees de gemeente Rotterdam er al op dat er gemiddeld twee kinderen in elke Rotterdamse schoolklas te maken hebben met geweld thuis.