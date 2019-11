Vijftien jaar cel voor Oostvoornse kofferbakmoord

Leon van M. uit Brielle is veroordeeld tot vijftien jaar celstraf voor de moord op Caroline van Toledo in 2005. Dat is zojuist bekend geworden in de rechtbank in Rotterdam. De straf is lager dan de eerdere eis van twintig jaar.

De zaak staat bekend als de Oostvoornse kofferbakmoord. Van Toledo werd in de vroege ochtend van 3 september 2005 in haar huis in Oostvoorne overvallen, mishandeld en in de kofferbak van haar eigen auto gestopt.

Volgens het OM heeft Van M. de auto in brand gestoken in het nabijgelegen recreatiegebied Kruininger Gors. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw nog leefde toen de auto in brand werd gestoken.

"U heeft het slachtoffer levend verbrand. Dat was met voorbedachten rade", zegt de rechter dinsdag. "Het slachtoffer moet in doodsangst hebben verkeerd. De nabestaanden hebben niet op een normale wijze afscheid van haar kunnen nemen.”

Met de pas van Caroline werd na haar dood gepind. De rechter denkt dat dit door de broer van Leon van M. is gedaan.

DNA

De zaak kende pas enkele jaren geleden een doorbraak. In het verkoolde lichaam werd een beperkt DNA-spoor gevonden, dat overeenkomsten had met het DNA van Leon van M. Naast het DNA-spoor, werd hij ook door meerdere getuigen aangewezen als dader.

Van M. bleef zelf altijd ontkennen. Hij was al geruime tijd op vrije voeten, zij het met een enkelband. Die schorsing wordt direct opgeheven.

Eerder werd tegen Leon van M. twintig jaar cel geëist.