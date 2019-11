Rahiied A. barst in tranen uit bij zien foto's slachtoffers insulinemoorden

De tweede zittingsdag in de zaak tegen verpleger Rahiied A. uit Rotterdam, is dinsdagochtend meerdere keren geschorst. A. begreep de vragen niet meer, reageerde niet én kreeg het te kwaad toen hij foto's van zijn slachtoffers te zien kreeg.

Rahiied A. staat terecht voor de zogeheten insulinemoorden. Hij zou bij meerdere verzorgingshuizen in Rotterdam, Ridderkerk en Puttershoek zonder medische noodzaak insuline hebben toegediend bij bewoners. Vier van hen overleden daaraan; zeven mensen werden ziek.



De tweede inhoudelijke zittingsdag is dinsdag. Daarin worden drie incidenten besproken uit een zorginstelling in Rotterdam. Toen hij twee foto's van zijn slachtoffers onder ogen kreeg, draaide hij ze om en barstte vervolgens in snikken uit.

"Rahiied, waarom wil je niet naar de foto's kijken? Waarom draai je de foto's om?", vroeg de rechter zich af. A. draaide iedere keer zijn hoofd weg, wilde niemand aankijken en wreef snikkend over zijn ogen.

De rechtbank besloot daarom de zitting te schorsen. Dat was al de tweede keer dinsdagochtend. Bij de eerste schorsing bleek A. zijn medicatie later te hebben gekregen dan normaal gesproken.