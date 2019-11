Feyenoord weer op trainingskamp in Marbella

Feyenoord twee seizoenen geleden op trainingskamp in Marbella (Bron: ANP - Marcel van Dorst)

Feyenoord gaat in januari 2020 wederom naar Spanje op trainingskamp. De Rotterdammers zullen van maandag 6 tot en met zaterdag 11 januari in Marbella verblijven.

Het is de zevende keer sinds 2012 dat Feyenoord Marbella als verblijfplaats kiest voor de winterstop. De trainingen zijn op het Marbella Football Center.

Het exacte programma van Feyenoord in Marbella is nog niet bekend. De Rotterdamse club zal later communiceren welke trainingen openbaar zijn.

De eerstvolgende wedstrijd van Feyenoord in het nieuwe kalenderjaar is op zaterdag 18 januari 2020. Het team van trainer Dick Advocaat krijgt dan sc Heerenveen op bezoek in de Kuip.