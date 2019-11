Droneteam van de brandweer gaat ook politie ondersteunen

De drones worden nu ingezet om beelden te maken van bijvoorbeeld een brand, om brandhaarden beter in beeld te krijgen. De drones zijn uitgerust met warmtebeeldcamera's en apparatuur om stoffen in de lucht te meten. Het team heeft een speciale bus die dienst doet als regieruimte en staat met een beveiligd kanaal in contact met de meldkamer.

Er is nu vastgelegd dat de drones ook gebruikt mogen worden voor de forensische opsporing en verkeersongeval-analyses.

"De politie heeft niet de capaciteit om een droneteam op poten te zetten", zegt teamleider Robbert Heinecke. "Nu wordt het geld gewoon nuttiger gebruikt."

Samenwerking

In het verleden is er wel al eens samengewerkt op incidentele basis tussen het droneteam en de politie. Zo werd er met de drone gezocht naar drugsverdachten op het terrein van ECT in november 2018. "Dat was nog in de tijd dat we onderzochten met 'wat kan er wel en wat kan er niet'", gaat Heinecke verder. "Op dit punt zijn we ook teruggefloten. We vonden het zelf ook niet prettig. We worden nu alleen nog maar ingezet als er geen verdachten in beeld zijn."

De afgelopen tijd was er weer wat samenwerking, bijvoorbeeld bij een vermissing in Ridderkerk en een treinongeluk in de Waalhaven. Zo werden bij het treinongeluk foto's gemaakt, bedoeld voor het onderzoek.

In 2019 kwam het droneteam zeker vijftig keer in actie. Komend jaar wordt het aantal teamleden uitgebreid.