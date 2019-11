Mariëlle zocht naar opa die overleed tijdens Watersnoodramp en vond hem 66 jaar later terug

Na 66 jaar heeft het graf van de onbekende drenkeling dus een naam. Bij toeval. Mariëlle Penning wilde meer weten van de dood van haar opa en bezocht het Wrakkenmuseum op Terschelling. "Deze uitkomst had ik niet kunnen bedenken. Je zoekt een verhaal en vindt uiteindelijk zijn graf", vertelt kleindochter Penning.

"Ik weet het nog maar kort dat het mijn vader was die eind mei 1953 als onbekende aanspoelde op het strand van Terschelling", zegt Arij Penning (68) in zijn woning in Vlaardingen. "Na 66 jaar blijkt dat hij daar begraven is".

DNA-match

"Het wordt steeds emotioneler eigenlijk, merk ik. Er gaat wel wat door je heen als je hoort dat er een honderd procent DNA-match is", vertelt Arij die zelf ook een paar jaar op zee zat. "Mijn moeder was blij dat ik daar na drie jaar mee stopte".

Ook Arij kwam ooit in het nauw op de woelige baren. "Toen besefte ik dat daar in zee mijn vader was".

Emoties

Mariëlle en haar vader zijn van plan begin volgend jaar het graf op het Waddeneiland te bezoeken. "Ik bewaar al mijn emoties voor dat moment, dat we een steen plaatsen", zegt Arij Penning. "Daar gaan we echt iets moois van maken, dat verdient mijn opa", zegt Mariëlle.

"Er zijn wel zo'n driehonderd graven met onbekenden dus meedoen aan DNA-onderzoek is belangrijk. Daarom willen we het verhaal ook vertellen. Wie weet leidt het tot meer ontdekkingen", zegt Marielle naast haar vader op de bank in Vlaardingen.