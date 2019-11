Lichtgevende plantjes in IJsselmonde uniek in de wereld

Het Park van Morgen is een groenstrook in de IJsselmondse wijk Reyeroord. Het is het eerste park in de wereld dat interactief verlicht is met energie, opgewekt door planten. Het park is sinds maandag geopend.

"Het is een pad dat loopt tussen lampjes die tussen planten staan. Die lampjes gaan aan als je over het pad loopt en die bewegen met je mee", zegt Luuk van der Burgt van de gemeente Rotterdam.

"De lampjes halen hun energie uit de bacteriën die bij die planten zitten. Zo wekken ze duurzame energie op", vervolgt Van der Burgt. "In het donker zorgt het voor een sprookjesboseffect."

Reyeroord geldt als een wijk waarin regelmatig innovatieve ideeën worden ontwikkeld en uitgeprobeerd. "Grote ontwikkelingen proberen we naar de straat te brengen. Dan kijken we of we dromen en ideeën van bewoners daarin kunnen meenemen. Met dit project gaat het om hergebruik en energietransitie."

"Het kan zijn dat je over het pad loopt zonder dat de lichtstroom met je mee beweegt", gaat Van der Burgt verder. "Dan zou het kunnen dat de natuur even tot stilstand is gekomen, bijvoorbeeld door vorst of droogte. Als de natuurlijk weer is hersteld, gaan de lichtjes weer aan. Dat gaat allemaal vanzelf."