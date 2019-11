Week van het mbo: Uitmuntende student Martine kon direct aan de bak bij Shell

Martine aan het werk in één van de werkplaatsen op het Shell-terrein in Pernis

In ons land is er een groot tekort aan vrouwen en mannen die met hun handen kunnen werken en ook in moderne sectoren uit de voeten kunnen. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is daarom de ideale weg geworden voor iedereen die op zoek is naar een uitdagende opleiding met genoeg perspectief op de arbeidsmarkt.

Rijnmond gaat tijdens de Week van het mbo op zoek naar een aantal voorbeelden van leerlingen die aan het begin staan van een mooie carrière. Zoals Martine, die vanuit haar opleiding als 'allround operationeel technicus' aan het STC in Brielle direct een baan wist te vinden bij Shell in Pernis.

"Mijn opleiding houdt in dat ik leer voor proces operator, of eigenlijk voor monteur", legt ze uit. Ze heeft veel technische theoretische vakken, maar ook vakken waarbij in de praktijk geoefend wordt.

"In het derde jaar van de mavo had ik door dat een kantoorbaan helemaal niks voor mij zou zijn", begint Martine, die haar passie voor de techniek verder ontplooide op de STC-locatie in Brielle. "Daarnaast kom ik zelf uit Rozenburg, waar je tussen de fabrieken leeft. Dus ik had er toch altijd wel iets mee van huis uit."

Shell

Het bleek een goede keuze van Martine, want vorig jaar werd ze nog uitverkozen tot meest getalenteerde mbo-student. Hoewel ze na het afronden van haar studie een hbo-opleiding overwoog, kwam er al direct een interessante aanbieding langs.



"Ik kon daarna al vrij snel bij de Shell aan de slag, en dit werk vind ik echt hartstikke leuk. Ik werk op de afdeling waar ze onder andere pompen repareren en ik vind het een leuk gevoel om elke keer weer zo'n pomp in orde te maken."

Wat dat betreft zit Martine dan ook helemaal op haar plek. In de toekomst wil ze zeker nog verdere stappen maken, al dan niet met een hbo-diploma op zak. "Ik hoop over een aantal jaar nog steeds hier te werken, maar misschien wel in een leidinggevende rol en sowieso met meer ervaring."