Dordt neemt afscheid van horeca-icoon

Voor de allerlaatste keer was vanmiddag Jaap Mol in Visser's Poffertjessalon in Dordrecht. Hij overleed vorige week, maar vrienden en vaste klanten mochten vandaag afscheid van hem nemen.

Meer dan veertig jaar was Mol het gezicht van één van de bekendste en populairste horecazaken van de stad. In de zomer van 2016 moest hij door ziekte de zaak sluiten.

In de tientallen jaren dat Jaap de zaak bestierde groeide de zaak uit tot een ontmoetingsplek van zo'n beetje iedereen in Dordrecht 'die er toe deed', zoals politici, kunstenaars en journalisten.

Visser's Poffertjessalon was de thuishaven van een schaakclub; De Willige Dame. Jaap schaakte zelf ook. Maar nog liever klaverjaste hij. Dat gebeurde elke vrijdagmiddag op de stamtafel.



Visser's werd overgenomen door Dennis van Buuren. De nog piepjonge ondernemer verbouwde de zaak, maar hield de warme, historische sfeer intact. Mol en zijn vaste klanten waren daar erg blij mee.

Vorige week overleed hij op 71-jarige leeftijd in het verpleeghuis, waar hij de laatste anderhalf jaar verbleef. De geliefde uitbater lag vanmiddag opgebaard in zijn voormalige zaak.

Naast de kist stond een collectebus, waarin donaties gedaan konden worden aan de stichting die zich inzet voor de strijd tegen de ziekte, die Jaap Mol fataal werd.

Honderden mensen kwamen persoonlijk afscheid nemen. Later in de middag is er ook een bijeenkomst in schouwburg Kunstmin, waar herinneringen worden opgehaald en het glas nog één keer op hem geheven wordt.