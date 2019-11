Oranje spreekt zich gezamenlijk uit tegen racisme

De spelers van het Nederlands Elftal hebben dinsdag via social media een gezamenlijk signaal afgegeven tegen racisme. Vrijwel tegelijkertijd plaatsten ze op Twitter de tekst 'genoeg is genoeg, stop racisme'.

Aanleiding voor de actie is de wedstrijd van Excelsior van afgelopen weekend. Die werd gestaakt, omdat aanhangers van FC Den Bosch racistische opmerkingen maakte, ten opzichte van één speler: Ahmad Mendes Moreira.

Aanvoerder en oud-Feyenoorder Wijnaldum, sprak zich maandag al uit tegen racisme. In de tweet is een foto te zien van alle spelers van Oranje in een kring.



Mendes Moreira was maandagavond te gast in FC Rijnmond, waarin hij vertelde over de wedstrijd en wat er door hem heen ging.