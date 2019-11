Rotterdamse wint Hendrik Chabotprijs

De Hendrik Chabotprijs is een prijs voor beeldend kunstenaars die wonen of werken in de regio Rotterdam of een nauwe band met de stad hebben.

De jury van de prijs vond dat Van den Assem "de taal en gedachten van Friedrich Nietzsche, één van de grootste denkers van de negentiende eeuw, transformeert in een volstrekt uniek en eigenzinnig beeldend oeuvre."

Op 6 december wordt de prijs uitgereikt door burgemeester Ahmed Aboutaleb in de burgerzaal van het Stadhuis van Rotterdam. Aan de Hendrik Chabotprijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden.