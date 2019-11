Verdachte die handgranaten plaatste bij shishalounges langer vast

De man die verdacht wordt van het plaatsen van handgranaten bij twee shishalounges in Rotterdam, blijft zeker drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechter dinsdag besloten.

Een van de twee explosieven kwam ook tot ontploffing. In maart van dit jaar explodeerde de handgranaat aan de Schiedamsedijk. Meerdere auto's raakten beschadigd.

Een paar dagen eerder werden er ook al handgranaten gevonden aan een rolluik van een waterpijpwinkel aan de Schiedamseweg. Een deel van de weg werd daarop afgesloten en bewoners moesten halsoverkop hun huis uit.

Ook de vriendin van de man uit Den Haag is verdachte in de zaak. De zaak wordt in februari inhoudelijk behandeld.