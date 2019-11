Jong Feyenoord onderuit tegen Jong FC Emmen

In de eerste helft stond Jong Feyenoord al met 2-0 achter na treffers van Freddy Quispel en voormalig FC Dordrecht-spits Jafar Arias. Tijdens de tweede helft pikte Arias via een strafschop nog een doelpunt mee.

Na acht wedstrijden in de reservecompetitie groep A blijft Jong Feyenoord derde met vijftien punten. Het is de eerste nederlaag in deze competitie. Bij winst was Jong Feyenoord koploper geworden.