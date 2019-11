Kans op gladheid, strooiwagens de weg op

Rijkswaterstaat gaat in de nacht van dinsdag op woensdag voor het eerst op grote schaal strooien tegen de gladheid. Dat laat een woordvoerder weten.

"De nacht is helder en koud met lichte vorst en kans op mist en lokale gladheid. De temperatuur daalt naar -3 graden in het oosten van de regio", zegt weerman Ed Aldus van Rijnmond.

In combinatie met mistbanken kan de lichte vorst gevaarlijke situaties opleveren op de weg. Ed: "Druppeltjes condens uit de mistbanken kunnen op het koude wegdek bevriezen."

Het is niet de eerste keer dat strooiwagens de weg op gaan. De afgelopen twee weken is al lokaal gestrooid, met name op bruggen. De komende nacht vinden de eerste grootschalige acties plaats.