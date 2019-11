Aantal Rotterdammers in bijstand gedaald

De daling valt volgens de gemeente Rotterdam toe te schrijven aan een andere aanpak sinds aanvang van de collegeperiode in 2018. Zo is er onder andere ingezet op meer persoonlijke aandacht.

"We hebben deze maand onze tussentijdse doelstelling gehaald. Dat betekent dat er op dit moment vierduizend Rotterdammers minder afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering en weer aan het werk zijn", zegt wethouder Richard Moti van Werk en Inkomen.

'Een Excelsior-stadion vol'

"Dat hebben we vandaag gevierd tijdens de afsluiting van een traject in het Excelsior-stadion. Dat is toepasselijk, want vierduizend Rotterdammers is een Excelsior-stadion vol. We zijn heel blij met het behalen van de tussentijdse doelstelling, maar we zijn er nog niet. We zijn halverwege. De tweede helft gaat nu beginnen", zegt Moti.

Landelijk daalt het aantal mensen in de bijstand al een paar jaar. Deskundigen denken dat dat vooral te maken heeft met de groeiende economie.