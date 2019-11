Slachtoffer en verdachte van steekpartij Hoogvliet woonden niet in zelfde flat

De man die maandag werd doodgestoken in serviceflat De Kulk in Rotterdam-Hoogvliet is een 62-jarige Rotterdammer. Het slachtoffer overleed in de portiek van het complex. Voor de steekpartij zit een 50-jarige man uit Hoogvliet vast.

De verdachte is bekend bij de hulpverlening. De politie zegt dat hij en het slachtoffer niet in hetzelfde gebouw woonden.

Waarom de twee ruzie hadden en waarom er is gestoken, kan de politie nog niet zeggen. Een bewoner zei maandag tegen Rijnmond dat het wellicht ging om een gestolen fiets.

In de flat wonen hoogbejaarde ouderen en mensen die psychisch in de war zijn. Bewoners zeggen al jaren te klagen over spanningen in de flat. Leefbaar Rotterdam stelde onlangs nog vragen over de problemen in De Kulk.