Verpleegkundige Sietske: 'Soms hebben mensen meer aan een praatje dan aan een pilletje'

Sietske is verpleegkundige op de afdeling geriatrie

Verpleegkundigen gaan woensdag staken. Ze willen een lagere werkdruk en betere cao. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht komt ook in actie; er worden zondagsdiensten gedraaid. Rijnmond volgt in aanloop naar de grote landelijke stakingsdag een aantal verpleegkundigen van dit ziekenhuis.