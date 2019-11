Fans Excelsior in actie tegen voetbalracisme

Moreira was maandag te gast in FC Rijnmond

De Rotterdamse voetbalclub Excelsior voert vrijdag actie tegen racisme. In het Excelsior-stadion liggen tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Volendam op alle stoelen rode kaarten.

Het is de bedoeling dat het publiek de kaarten in de 18e minuut massaal omhoog houden.

Afgelopen weekend was Excelsior-aanvaller Mendes Moreira (rugnummer 18) in het uitduel met FC Den Bosch slachtoffer van racisme. Uit een van de vakken klonken oerwoudgeluiden en racistische scheldwoorden. Dat zorgde in de voetbalwereld en de politiek voor grote ophef.

Dinsdag plaatsten de spelers van Oranje een gezamenlijk statement tegen racisme op social media.