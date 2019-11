Hattrick Wijnaldum in eenvoudige zege Oranje

Georginio Wijnaldum zette Oranje al na zes minuten op voorsprong. De Rotterdammer, die voor het eerst aanvoerder van Oranje was, kopte een voorzet van Quincy Promes achter doelman Sergei Lepmets.

Statement tegen racisme

Wijnaldum vierde zijn goal met Frenkie de Jong. Wijnaldum en De Jong wezen op zijn eigen en elkaars arm om een statement tegen racisme te maken.

Nog binnen de twintig minuten verdubbelde Oranje de marge. Een kort genomen corner van oud-Sparta-jeugdspeler Memphis Depay belandde op het hoofd van Nathan Aké voor de 2-0.

Na rust viel Myron Boadu in voor Memphis Depay, waardoor de AZ-spits de eerste Oranje-international werd die in deze eeuw geboren is.

Hattrick

Georginio Wijnaldum voltooide in de tweede helft zijn hattrick. In de 66e minuut pakte hij een cadeautje van Est Karol Mets gretig uit. Twaalf minuten later schoot Wijnaldum zijn derde doelpunt binnen na een knappe individuele actie.

De hattrick van Wijnaldum is de eerste hattrick voor het Nederlands elftal sinds de hattrick van Robin van Persie tegen Hongarije in 2013.

Invaller en oud-Spartaan Kevin Strootman eiste ook nog een rolletje voor zich op in de wedstrijd. Met een lobje stelde hij debutant Boadu in staat de 5-0 te maken.

Omdat Duitsland met 5-1 won van Noord-Ierland, eindigt Nederland als tweede in de EK-kwalificatiepoule achter de Duitsers. Nederland was voor de wedstrijd tegen Estland al gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap in 2020.

Poule-indeling EK

Nederland komt voor de EK-loting op 30 november terecht in pot 2. Ook is Nederland al zeker van de poule waarin ze zullen spelen. Oranje zal spelen in poule C omdat Amsterdam de speelstad is van die poule. Ook is al bekend dat Oekraïne één van de tegenstanders is. Mocht Roemenië zich plaatsen via de play-offs, zal ook dat land in poule C terecht komen.



Opstelling Oranje:

Cillessen; Promes, De Ligt, Aké, Van Aanholt; Pröpper, Wijnaldum, Frenkie de Jong (75’ Strootman); Stengs, Luuk de Jong (63’ Weghorst), Memphis (46’ Boadu)

Scoreverloop Nederland – Estland (5-0)

6’ Georginio Wijnaldum

18’ Nathan Aké

66’Georginio Wijnaldum

78’Georginio Wijnaldum

85’ Myron Boadu