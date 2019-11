25 verstekelingen in koelwagen vrachtferry, chauffeur opgepakt

Verslaggever Laurence van Ham in de Vlaardingse Vulcaanhaven

Op een vrachtferry zijn dinsdagavond 25 verstekelingen gevonden. De bemanning van de DFDS Britannia Seaways vond de groep in een koelwagen. De chauffeur is aangehouden.

Het schip was op dat moment net vertrokken voor de oversteek van Vlaardingen naar het Engelse Felixstowe. Voor de kust van Hoek van Holland keerde het schip om en voer terug naar de Vulcaanhaven.

Daar stonden veel hulpverleners klaar om de verstekelingen op te vangen. Er was groot alarm geslagen. Zo'n twintig ambulances, brandweervoertuigen, douanemedewerkers en tientallen politiemensen waren aanwezig. Het Rode Kruis stuurde uit voorzorg twee noodhulpteams.

De Vlaardingse burgemeester Jetten kwam naar de Vulcaanhaven om zich persoonlijk over de situatie bij te laten praten.



Al snel bleek dat iedereen de tocht in de koelruimte had overleefd. Twee verstekelingen waren er zo slecht aan toe dat ze naar het ziekenhuis zijn vervoerd. De anderen zijn na medisch onderzoek aangehouden en vervoerd naar een opvanglocatie. Ook de chauffeur van de koelwagen is aangehouden. Zijn rol wordt onderzocht.

Speurhonden zochten naar eventueel achtergebleven verstekelingen op het schip. Rond 22:00 uur werd de zoekactie beëindigd. Niemand is verder aangetroffen.

