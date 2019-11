Van Drongelen, Harroui, Malacia en Chong winnen in slotfase met Jong Oranje

Rick van Drongelen in actie tegen Jong Noorwegen eerder dit jaar (Foto: EPA - Orn E. Borgen)

Nederland onder 21 heeft in het oefenduel met de leeftijdsgenoten van Engeland met 2-1 gewonnen. De belofteploeg van Oranje speelde dinsdagavond in Doetinchem.

Rick van Drongelen was de enige regiospeler in de basisopstelling. Na 23 minuten zach Van Drongelen hoe Kai Sierhuis Oranje op een 1-0 voorsprong schoot voor rust. Sparta-middenvelder Abdou Harroui en Feyenoord-linksback Tyrell Malacia vielen direct na rust in en zagen Mason Greenwood een kwartier voor tijd de 1-1 maken.

Ook Tahith Chong, voormalig jeugdspeler van Feyenoord, kreeg in de slotfase van het duel speelminuten van bondscoach Erwin van de Looi. Na de invalbeurt van Tahith Chong schoot Javairô Dilrosun diep in blessuretijd de winnende treffer op het bord.