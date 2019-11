Aboutaleb over tekort agenten: 'We zijn heel veel mensen kwijt aan beveiliging'

Aboutaleb teleurgesteld over fors minder agenten in Rotterdam

Dat komt volgens de burgemeester door een combinatie van factoren. De belangrijkste volgens de burgemeester: de bezuinigingen bij de politie die al een aantal jaar aan de gang zijn. Ook het landelijke beleid om meer agenten vrij te maken voor persoonsbeveiliging speelt een rol. Dat werd besloten na de moord op advocaat Derk Wiersum.

"We zijn heel veel mensen kwijt aan beveiliging", zegt Aboutaleb. "En we hebben veel jonge agenten in opleiding die begeleiding vragen. Daar zijn we zo'n zeventig formatieplaatsen aan kwijt. Dat levert bij elkaar een tekort van vijfhonderd agenten voor de hele regio op."

Vergrijzing

En dan is er ook nog de vergrijzing. "Het feit dat men geen rekening heeft gehouden met het feit dat heel veel mensen met pensioen zullen gaan en dus niet tijdig aan vervanging heeft kunnen gewerkt, speelt ook een rol", zegt Aboutaleb.

De maatregel heeft vergaande gevolgen, want het betekent dat fors minder agenten kunnen worden ingezet op grote evenementen en voetbalwedstrijden. "We zullen geen capaciteit hebben voor plotseling opduikende evenementen. Met name in de zomerperiode zal dat niet lukken. De politie heeft aangegeven die evenementen niet te kunnen accommoderen."

Voor het Songfestival, dat volgend jaar in Ahoy wordt gehouden, heeft het geen consequenties, zegt de burgemeester. Omdat het een nationaal evenement is, kan er aan de collega's in andere regio's om versterking worden gevraagd.

Wijkagenten

Ook wijkagenten gaan de krimp merken. Zij zullen mogelijk moeten gaan meerijden in politieauto's. Aboutaleb wil daarbij wel proberen om de wijken waarbij aanwezigheid van de wijkagent essentieel is te ontzien.

Als mogelijk oplossing wordt gekeken naar de mogelijkheid om mensen binnen de politie om te scholen tot agent. "Maar dat zijn druppels op een gloeiende plaat", aldus Aboutaleb.

De burgemeester verwacht dat de situatie zeker twee jaar zal aanhouden. Hij maakt zich zorgen over welke gevolgen het heeft voor de agenten. "Wij hebben te maken met zeer gemotiveerde politiemensen in Rotterdam, die ook bereid zijn harder te werken en langer. Je moet goed opletten dat ze niet op hun tenen gaan lopen, want dat is niet goed."