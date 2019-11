Oranje-verdediger Aké: 'Hopelijk met statement iets kunnen doen tegen racisme'

Nathan Aké mocht van bondscoach Ronald Koeman in de basis starten en was met één doelpunt belangrijk voor het Nederlands elftal in de 5-0 zege op Estland. Aké kopte de 2-0 binnen. Toch is de voormalig jeugdspeler van Feyenoord kritisch op de prestatie van het team.

''Het was niet perfect, maar wel een goede avond denk ik. Ik denk dat we goed begonnen. Na de 2-0 werden we slordiger. Een paar keer slordig balverlies, waardoor zij counters konden creëren. De trainer heeft daar iets over gezegd in de rust. De tweede helft hebben we beter gespeeld'', blikt Aké terug op het spelverloop van de wedstrijd.

Over zijn plek in de pikorde als centrale verdediger bij het Nederlands elftal is Aké realistisch. "Ik weet dat er twee goede spelers voor me staan. Dat moment moet ik dan accepteren. Ik heb de beste speler van het jaar in Virgil van Dijk voor me. Matthijs de Ligt is ook een goede verdediger. Daar kan ik van leren en dan moet ik wachten op mijn kansen."

Statement tegen racisme

Na de 1-0 van Georginio Wijnaldum maakte het team een statement tegen racisme. Volgens de centrale verdediger van Bournemouth iets waar de groep een tijdje over heeft nagedacht. "We hebben de laatste dagen nagedacht wat we konden doen, zoals die foto op social media natuurlijk", doelt Aké op de foto die de selectie van het Nederlands elftal maakte om een statement te maken tegen racisme. "We hebben er als team over gepraat, we voelden dat we er iets aan moesten doen, omdat het nu ook in Nederland gebeurde. Hopelijk hebben we met dit statement iets kunnen doen."