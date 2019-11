Strootman: 'Als Frenkie op je positie staat, weet je dat het lastig wordt'

Kevin Strootman mocht in het EK-kwalificatieduel met Estland een kwartier invallen. De voormalig Sparta-middenvelder gaf in het kwartier dat hij kreeg van bondscoach Ronald Koeman de assist op de 5-0 van Myron Boadu. "Ik ben blij dat hij 'm afmaakte."

"Hij maakte hem heel mooi af. Als hij 'm niet afmaakt, weet niemand dat ik die pass gegeven heb", grapt Strootman over zijn assist. Daarna is Strootman eerlijk. "Het is lekker dat ik mocht spelen, we waren natuurlijk al gekwalificeerd. De coach zei vooraf dat hij iedereen speelminuten wilde geven. Hij heeft dat bij mij gedaan, dus ik ben blij met elke minuut die ik kan spelen."

Frenkie

Het gebrek aan speeltijd bij het Nederlands elftal steekt Strootman wel, maar hij snapt heel goed waarom hij weinig gebruikt wordt door de bondscoach. "Elke speler die bij Oranje hoopt en traint voor een basisplaats. Je moet reëel zijn. Als Frenkie op je positie staat, weet je dat het lastig wordt."

