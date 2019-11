'Onrust bij Vopak over vergaande monitoring van medewerkers'

Personeel van opslagbedrijf Vopak in de Rotterdamse haven maakt zich zorgen over de nieuwe elektronische pasjes van hun werkgever. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD). Het bedrijf kan met de pasjes, die begin volgend jaar worden ingevoerd, elke beweging van werknemers en bezoekers volgen.

Het FD schrijft dat Vopak niet alleen kan zien waar mensen lopen, maar ook of ze liggen of staan, op welke hoogte ze zich bevinden, en of ze een werkvergunning hebben. Het is het eerste bedrijf in Nederland met zo'n systeem.

Personeel maakt zich zorgen over hun privacy. "Wat gaat het bedrijf doen met die data?", vraagt Cees den Breejen, voorzitter van de centrale ondernemingsraad (cor), zich af.

Volgens Vopak vergroot het systeem de veiligheid. Zo signaleert het pasje onder meer wanneer iemand op de grond ligt en als dit ongewoon lang duurt. "Dan krijgen andere badges in de buurt automatisch een oproep", zegt Leo Brand van Vopak in het FD.

De pasjes worden begin 2020 getest. Om een dergelijk personeelsvolgsysteem in te stellen, heeft elk bedrijf volgens de Wet op der Ondernemingsraden toestemming nodig van de ondernemingsraad. De cor van Vopak is nu 'druk in gesprek met de directie' over de pasjes.