'Verstekelingen Vlaardingen waarschijnlijk afkomstig uit Midden-Oosten'

De politie onderzoekt woensdag waar de verstekelingen vandaan komen, die dinsdagavond werden ontdekt op een vrachtferry in Vlaardingen. "Ze hebben geen papieren bij zich, maar het lijkt erop - dat weten we niet helemaal zeker - dat ze uit het Midden-Oosten komen. Irak en Koeweit vooral", zegt politiewoordvoerder Mirjam Boers op Radio Rijnmond.

De 25 verstekelingen werden dinsdagavond ontdekt in een koelwagen op de DFDS Britannia Seaways. Het schip was op dat moment net vertrokken voor de oversteek van Vlaardingen naar het Engelse Felixstowe. Voor de kust van Hoek van Holland keerde het schip om en voer terug naar de Vulcaanhaven.

De hulpdiensten schaalden snel op. "Twintig ambulances en twintig brandweerwagens", zegt Boers. "je weet natuurlijk niet hoe ze eraan toe zijn. We wisten wel dat ze in een koele omgeving zaten, dus dat is geen pretje. Medische zorg was de eerste prioriteit, dus daar hebben we op ingezet."

Twee verstekelingen waren er zo slecht aan toe, dat ze naar het ziekenhuis zijn vervoerd. In de nacht van dinsdag op woensdag mochten zij het ziekenhuis verlaten.

Alle 25 verstekelingen zitten vast. "Zij worden allemaal gehoord als getuige. Zijn ze er onder dwang ingezet, via mensen, zijn ze er zelf in geklommen? Het duurt wel even om ze allemaal te verhoren."

Daarna worden ze de deur uitgestuurd. "Waar gaan ze naartoe en waar horen ze thuis? Ze hebben meestal geen papieren bij zich, dus dat is lastig", zegt de politiewoordvoerder.

"Sommigen hebben misschien eerder in een ander Europees land geregistreerd gestaan; dan kijken we of ze daarheen kunnen." Anderen zouden in Nederland asiel kunnen aanvragen. Dan worden ze naar een asielzoekerscentrum gebracht.

De chauffeur, een 39-jarige man uit Roemenië, is dinsdagavond opgepakt. Zijn rol wordt onderzocht.