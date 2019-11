Ziekenhuispersoneel in actie: 'Dit is ook voor de patiënt'

Actie in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam

De ziekenhuizen in de regio doen op verschillende manieren mee aan de landelijke ziekenhuisstaking. Sommigen kiezen ervoor om massaal naar Utrecht af te reizen voor een centrale bijeenkomst, maar personeel van het Ikazia Ziekenhuis blijft in Rotterdam.

"We garanderen de minimale bezetting", zegt Nard Vliegenthart, voorzitter van het actiecomité van het Ikazia Ziekenhuis. Daar worden zondagsdiensten gedraaid. "De patiëntenzorg gaat door, op de electieve (planbare, red.) patiënten na. Zij zijn afgezegd. De spoedbehandelingen gaan wel door."

Patiënten die onverhoopt toch naar het ziekenhuis komen terwijl hun afspraak is afgezegd, worden bij de ingang op de hoogte gebracht. "Er zijn een aantal poliklinieken dicht, dus voor een aantal ingrepen moeten ze later terugkomen."

De medewerkers staken voor een betere cao en lagere werkdruk. "Wij willen ook voornamelijk naar de secundaire voorwaarden kijken", zegt Vliegenthart. Het schrappen van de izz-bijdrage, een werkgeversbijdrage in de ziektekosten van personeel, is daar een onderdeel van. "Dat kan voor sommige werknemers oplopen tot honderden euro's per jaar."

Van het Ikazia Ziekenhuis doen honderd tot 150 medewerkers mee aan de actiedag. Zij blijven allemaal in het ziekenhuis woensdag. "We hebben gekozen om sympathieke, ludieke acties uit te voeren", legt Vliegenthart uit. "We fietsen voor een goede cao, we brengen pannenkoeken rond bij patiënten en helpen een handje extra bij de medewerkers op de afdelingen."

Op deze manier kan het ziekenhuis de zorg voor patiënten blijven garanderen. "We kunnen dan gelijk handelen bij spoed. We zijn er tenslotte voor de zorg, en dan staat we er voor de patiënt."

Franciscus

Bij het Franciscus Gasthuis in Rotterdam voeren medewerkers van 23 afdelingen actie. Drie bussen vol medewerkers reizen af naar Utrecht, om daar hun stem te laten horen. "Dat is een delegatie van alle actievoerende afdelingen. Er moeten een heleboel mensen die zondagsdiensten draaien, achterblijven", zegt Dick Wille van het Franciscus Gasthuis.

"De patiënten voelen dit wel. Dat is natuurlijk niet leuk, want het ligt niet in onze aard om de patiënt daarmee tot last te zijn", zegt een medewerkster. "Maar het is ook vóór de patiënt: we willen zo veel mogelijk handen aan het bed krijgen voor de toekomst. Als we zo doorgaan, loopt dat anders."

De medewerkers van het ziekenhuis waren eerst van plan om naar Nieuwegein af te reizen, waar een vergadering stond gepland van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. "Die is afgezegd, dus nu gaan we naar Utrecht", zegt Wille. "Daar gaan we met zijn allen laten zien hoe zat we het zijn."

De voornaamste reden? "We willen meer waardering, van alle kanten. Dat wil zeggen loon, maar ook meer rusttijden." Het plan van een eenmalige uitkering van duizend euro, zet volgens de medewerkers geen zoden aan de dijk. "Dat is verdampgeld. Er gaat een deel naar de belasting. Alleen Rutte wordt daar blij van, wij niet."