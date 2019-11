Aanhoudingen voor heling in onderzoek naar moord op Derk Wiersum

De politie heeft twee verdachten opgepakt voor heling van één van de auto's die is gebruikt bij de moord op advocaat Derk Wiersum. De politie wil niet kwijt of het om de auto gaat die half juni in Rotterdam werd gestolen.

Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten voor zijn woning in Amsterdam. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B., in de zaak tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi.

De schutter sloeg op de vlucht in de witte bestelbus. Deze werd na de moord aangetroffen in Almere.

De bestelbus was voorzien van valse kentekenplaten en is gestolen op 11 of 12 juni vanaf de Franselaan in Rotterdam-West. De Opel is zowel een dag voor de moord als op de dag zelf gefilmd door bewakingscamera's in de buurt van de woning van de advocaat.



Uit onderzoek van de politie bleken nog twee wagens betrokken bij de moord. De politie doet vanwege het nog lopende onderzoek geen verdere mededelingen voor welk van de drie wagens de aanhoudingen zijn verricht.