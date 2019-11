Moet 'De Nachtwacht' of 'Het Melkmeisje' in de top-100 mooiste kunstwerken?

De periode van voor 1750 is een bloeiperiode voor de Vlaamse en Nederlandse schilderkunst met schilders als Bruegel, Steen, Rembrandt en Vermeer. Het is daarom moeilijk kiezen. "Dat zijn de grote namen die iedereen kent, maar er zijn nog zoveel mooie schilderijen van kunstenaars die minder bekend zijn", zegt curator Friso Lammertse van Museum Boijmans van Beuningen. "Die willen we ook graag onder de aandacht brengen."

Een van de populairste schilderijen van Johannes Vermeer, 'Meisje met de parel', staat niet op de lijst van honderd belangrijkste schilderwerken, terwijl andere meesterwerken van de Delftse kunstenaar wel vermeld staan. "Vermeer heeft maar 36 schilderijen gemaakt. We vonden het lastig kiezen. Conservatoren gaan blijkbaar eerder voor 'Het Melkmeisje' en 'Gezicht van Delft'.

Nachtwacht

Lammertse gaat als voorzitter van de commissie de lijst met belangrijkste schilderijen samenstellen. "In eerste instantie stond 'De Nachtwacht' van Rembrandt er ook niet tussen. Die is later toegevoegd. Als die er niet op zou staan, zou dat wel heel verrassend geweest zijn. Dat ging toch te ver voor veel mensen."

Claus Sluter is wel een van de grote verrassingen op de lijst. "Dat is een Haarlemse beeldhouwer die in 1400 naar Bourgondië vertrok en daar een van de allermooiste beeldhouwwerken ooit maakte. En zo kan ik nog meer bijzondere stukken noemen."

'Uilennest' van Jeroen Bosch is een van de pronkstukken op de lijst uit de collectie van Museum Boijmans van Beuningen.

Meestemmen

Tot en met 8 december mag iedereen op de stoel van de conservator zitten en zijn of haar meest geliefde kunstwerk aandragen via canon.codart.nl. "Mensen kunnen zelf hun eigen kunstwerk aandragen als ze het belachelijk vinden dat die er niet tussenzit. Voorwaarde is wel dat het werk voor 1750 is gemaakt en een Vlaamse of Nederlandse oorsprong heeft."

Beluister hierboven het volledige interview van Rijnmond-presentator Herman Vriend met de curator Friso Lammertse van Museum Boymans van Beuningen.