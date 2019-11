Museum Boijmans brengt kunst naar de klas

Museum Boijmans Van Beuningen wordt grootschalig gerenoveerd en sloot afgelopen zomer voor zeven jaar de deuren. Tijdens deze periode wil het museum haar collectie graag zichtbaar houden, onder andere voor scholieren. Boijmans gaat daarom met haar kostbare kunst langs scholen in en om Rotterdam.

Een borstel met haren, een strijkijzer met spijkers en een stilleven van feestneuzen. Dat is allemaal te zien tijdens de les surrealisme op het Einstein Lyceum in Hoogvliet. Het blijft niet alleen bij kijken, de leerlingen gaan ook zelf aan de slag. Met verschillende materialen worden ze de techniek van het surrealisme meester.

Leuker dan wiskunde

"Het is een keer iets anders dan een gewone les", vertelt een dertienjarige jongen. "Er zijn best wel veel schilderijen die ik al gezien heb. Ik vind het leuk dat ze les geven en nieuwe dingen leren over de kunst", zegt een veertienjarig meisje.

Een ander klasgenootje sluit zich hierbij aan: "Je doet nu iets leuks in plaats van leren of wiskunde."

Ook de kunstdocent van het Einstein Lyceum is enthousiast over de bijzondere les van Boijmans. "Een kunstwerk op je tafel, in de klas en dan ga je ook nog aan het werk met een kunstwerk. Beter wordt het niet."

Volgens Sharon Cohen van Museum Boijmans Van Beuningen is het verplaatsen van deze kostbare kunst niet gevaarlijk. "Wij hebben twee hele goede art handlers bij ons. Zij zijn hier speciaal voor getraind. Ze zijn de enige die de kunst mogen aanraken. De leerlingen moeten op een gepaste afstand blijven."

De lessen van Boijmans duren negentig minuten en kosten 165 euro per klas.