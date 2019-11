Petitie tegen sluiting Retourette: 'Belangrijk om afval te scheiden'

Retourette op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam

Een kleine ruimte met verschillende bakken voor helder en gekleurd glas, maar ook blik en staal, petflessen en batterijen. In Retourette kun je al je afval kwijt, maar binnenkort is dat dus afgelopen.

"Ik heb begrepen dat ze het te duur vinden om Retourette in stand te houden als je kijkt naar de hoeveelheid afval die daar gebracht wordt", zegt Lilia Costa, onderneemster in Delfshaven. "Maar voor de bewoners is het belangrijk om een plek te hebben waar je afval kunt scheiden. Retourette heeft voor meer bewustwording gezorgd."

De petitie is inmiddels zeshonderd keer ondertekend. Via de blauwe tegel bovenaan kun je de reacties van buurtbewoners beluisteren.