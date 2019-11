De Lansingerlandse aardbei op groene stroom

Van het gas af. Dat geldt niet alleen voor de miljoenen huishoudens in Nederland, ook voor de glastuinbouw. In Lansingerland staat een onderzoekskas van de Universiteit Wageningen en daar worden bloemen en aardbeien op groene stroom geteeld. “Doel is het terugdringen van CO2-uitstoot, hergebruik van water en minderen van de energiebehoefte”, zegt onderzoeker Frank Kempkes.

“Zonder stroom kunnen we niet in de glastuinbouw”, vervolgt hij. “Maar we kunnen die stroom wel zo duurzaam mogelijk opwekken en proberen zuiniger met die energie om te springen, want stroom wordt een schaars product.” Onder het glas van het proefstation worden gerbera’s, fresia’s, anthuriums en aardbeien gekweekt. Ze houden allemaal van een net iets andere temperatuur, hoeveelheid vocht, licht en voeding.

De onderzoekers stellen verder als voorwaarde dat de bestuiving door bijen plaatsvindt en dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

Hoe telen ze een schone aardbei?

In de onderzoekskas maken ze gebruik van een warmtepomp waarmee ze een gesloten kringloopsysteem creëren van warmte en water. Bladeren verliezen vocht door transpiratie en die waterdampen worden in de kas opgevangen en gaan het systeem in waar ze worden gescheiden in droge lucht en water. De droge lucht verwarmt de kas en het water wordt voeding voor de planten.

Zo gaat de CO2-uitstoot omlaag, heb je minder energie nodig, kan water hergebruikt worden en zijn planten minder gevoelig voor schimmels.

En smaakt die schone aardbei in de elektrische kas ook nog lekker zoet? Je ziet het in Van Eigen Bodem over de toekomst van kas in Lansingerland.