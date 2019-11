Beelden van overvallers die man uit Hoogvliet neerstaken in Bureau Rijnmond

De politie heeft beelden van de twee overvallers die een maand geleden een woning aan de Abadanstraat in Hoogvliet binnendrongen. Daarbij werd de bewoner meerdere keren gestoken. De beelden worden donderdag getoond in het tv-programma Bureau Rijnmond.

Twee mannen belden op 23 oktober rond 10:20 uur aan bij een woning aan de Abadanstraat en schreeuwden om geld. Ze duwden de 50-jarige bewoner naar binnen en doorzochten het huis. Het slachtoffer werd twee keer gestoken. Hij werd met levensbedreigend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft goede beelden van de twee overvallers. Ze zijn donderdag om 17:20 uur te zien in Bureau Rijnmond op TV Rijnmond.

In het opsporingsprogramma is verder aandacht voor onder meer een zaak waarbij peperdure goederen met valse papieren werden gekocht bij verschillende bedrijven in Rotterdam. Ook een mishandeling op het Metroplein in Rotterdam, bij Zuidplein, komt aan bod.