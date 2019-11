Verdachte dodelijke steekpartij Dordrecht langer vast

De 39-jarige Dordtenaar die afgelopen weekend werd opgepakt na een fatale steekpartij in zijn woonplaats, blijft twee weken langer vast zitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekend gemaakt.

De man kreeg zaterdag ruzie met het slachtoffer, een 64-jarige Dordtenaar. Dat was in een woning aan het Pearl Buck-erf in de Dordtse wijk Stadspolders. Dit liep uit op een steekpartij.

Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar voor de deur.

De 39-jarige man werd nog dezelfde dag opgepakt. Hij is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten.