Week van het mbo: Jeroen verkent havens over de hele wereld

Rijnmond gaat tijdens de Week van het mbo op zoek naar een aantal voorbeelden van studenten die aan het begin staan van een mooie carrière. Ditmaal spreken we Jeroen de Waaij uit Hendrik-Ido-Ambacht, die vanuit het mbo is doorgestroomd naar het hbo om zich verder te specialiseren in havenlogistiek.

"Het gaat verder dan alleen alles van 'punt a naar punt b' brengen", legt Jeroen uit. Hij volgde de mbo-opleiding manager havenlogistiek aan het Scheepvaart en Transport College (STC). Daarna is hij doorgestroomd naar een hbo-opleiding van het Rotterdam Mainport Institute, dat toevalligerwijs in hetzelfde pand zit in het Lloydkwartier in Rotterdam.

"Het makkelijke is dat die stap praktisch gezien niet zo groot is. Je kan in hetzelfde gebouw en dus een vertrouwde omgeving blijven studeren. Je gaat alleen naar een andere etage!"



"Al die bewegingen, dat georganiseerde maar tegelijkertijd dat chaotische... en dat jij dan moet zorgen dat alles in goede banen blijft lopen. Dat trekt me heel erg aan", zegt Jeroen over zijn opleiding. Hij heeft dan ook geen spijt heeft van zijn keuze om door te studeren. "Ik had het gevoel dat er meer in zat dan dit, en ben dan ook blij dat ik deze keuze kon maken binnen de muren van het STC en het Rotterdam Mainport Institute."

Globetrotter

Jeroen heeft al heel wat van de wereld gezien. "Tijdens mijn mbo-studie ging ik voor mijn stage naar een bedrijf in Liverpool en ik heb bij mijn hbo-opleiding ook een halfjaar in Australië gestudeerd", legt de ambitieuze student uit, die enkele dagen later ook naar Maleisië ging voor een studieopdracht.

Dat reizen verveelt hem niet. "Hoewel ik niet zeker weet waar ik later terecht ga komen, lijkt het mij zeker tof om nog een paar buitenlandervaringen toe te voegen."