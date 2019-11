Rotterdam zoekt nieuwe festivalterreinen

De zoektocht naar nieuwe festivalterreinen heeft als doel om evenementen meer te spreiden over de stad. Inmiddels zijn al drie nieuwe evenementenlocaties gevonden: het Oeverpark Nesselande, het Merwe-Vierhavensgebied en Park de Twee Heuvels.

"Maar dat zijn er zeker niet genoeg. We zoeken nog naar meer geschikte plekken", benadrukt Johan Moerman, directeur van Rotterdam Festivals. "Ook leegstaande sportvelden, die slechts een paar keer per week worden gebruikt, zijn een optie", vult Kasmi aan.

Overlast

In de komende tijd worden locatieprofielen gemaakt waarin staat aan welke eisen potentiële festivalterreinen moeten voldoen. Belangrijk hierbij is dat er voldoende rust is voor het herstel van parken en dat er zo min mogelijk overlast is voor bewoners.

Eerder dit jaar zorgden festivals in het Kralingse Bos voor kritiek van omwonenden. Het ging vooral om afval op straat, geluidshinder en overlast door wegafsluitingen.



"Het is elk jaar een puzzel om het festivalschema in elkaar te zetten", zegt Kasmi die ook beklemtoond dat het om een luxeprobleem gaat.

Momenteel zijn er ongeveer 65 grotere festivals en evenementen in de stad. Dat aantal is jaren stabiel.

Johan Moerman, directeur van Rotterdam Festivals, is woensdagmiddag tussen 17:00 en 18:00 uur te gast in het programma van Reint-Jan Potze op Radio Rijnmond om de plannen verder te bespreken.