Personen in Dordrecht en Rotterdam opgepakt voor uitkeringsfraude

De inspectie vermoedt dat de arbeidsmigranten voornamelijk in Polen verbleven, zonder dit aan het UWV te laten weten. Het wonen in Nederland is een vereiste om in aanmerking voor een uitkering.

De tussenpersonen in Rotterdam en Dordrecht zouden de post van het UWV voor de Poolse arbeidsmigranten op hun thuisadres ontvangen. Daardoor wisten ze aan welke verplichtingen ze moesten voldoen om de uitkering te behouden.

De aanhoudingen maken onderdeel uit van een groter onderzoek naar WW-fraude. Daarbij werden vijf woningen, waaronder een huis in Dordrecht, doorzocht. Ook zijn doorzoekingen gedaan in drie kantoorpanden in onder meer Rotterdam.

Naast de twee aanhoudingen in Dordrecht en Rotterdam, zijn ook in Noordwijk, Dongen en de gemeente Raalte mensen opgepakt. Er is beslag gelegd op administratie en computers.