Meerdere woningen worden ontruimd aan de Parklaan in Schiedam nadat er brand is ontstaan in een keuken van een restaurant.

Het vuur is ontstaan in de afzuiginstallatie van het restaurant. Omdat er ook rook komt uit de bovenliggende woningen, is besloten om ook een deel van de flat erboven te ontruimen. Hoeveel mensen er buiten staan is niet bekend. De flat aan de Parklaan is drie verdiepingen hoog.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.