Van Persie en De Kramer ontvangen Gouden Mossel 2019

De Gouden Mossel 2019 is gewonnen door Robin van Persie en Sander de Kramer. Dat is een jaarlijkse prijs voor markante Rotterdammers die de stad op de kaart hebben gezet.

Aan boord van het Spido-schip Abel Tasman kregen journalist en televisiepresentator Sander de Kramer en stervoetballer Robin van Persie de Gouden Mossel.

De afgelopen maanden heeft een jury zich gebogen over een lijst van markante Rotterdammers waaruit de twee namen zijn gekozen. Wereldverbeteraar Sander de Kramer werkte onder andere vijftien jaar aan een netwerk voor straatkrantverkopers, dat begon in Rotterdam. Met de straatkrant hielp hij honderden dak- en thuislozen om een beter bestaan op te bouwen. Sinds 2007 zet hij zich met zijn stichting 'Sunday Foundation' belangeloos in voor armoedebestrijding in het straatarme Sierra Leone, West-Afrika.

Robin van Persie zet zich, sinds hij in De Kuip werd uitgezwaaid, in voor goede doelen. Van Persie en De Kramer zijn oude bekenden en dus doneerde Van Persie voetbalschoenen en een flinke som geld aan Sanders stichting, waardoor een nieuwe school voor de kinderen in Sierra Leone kon worden gebouwd.